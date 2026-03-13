الجمعة   
    مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا مستوطنة إيفن مناحيم بصلية صاروخيّة في اطار يوم القدس العالمي

      مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران

      مراسل المنار: صلية صاروخية بإتجاه جديدة بإتجاه تجمعات قوات العدو داخل الاراضي اللبنانية في القطاع الشرقي

      تقرير مصور | رغم الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على قرى الجنوب الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية على اعلى جهوزية

