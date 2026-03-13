الجمعة   
   13 03 2026   
   23 رمضان 1447   
   بيروت 11:59
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    القيادة المركزية الاميركية: مقتل 4 من أصل 6 من أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود في حادث التحطم فوق العراق

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: صفارات الاتذار تدوي في زرعيت وشوميرا بالجليل الغربي

      مراسل المنار: صفارات الاتذار تدوي في زرعيت وشوميرا بالجليل الغربي

      الجيش الايراني يعلن شن هجوم واسع بالطائرات المسيّرة استهدف مقر قوات دفاع الكيان الصهيوني في بئر السبع داخل الأراضي المحتلة

      الجيش الايراني يعلن شن هجوم واسع بالطائرات المسيّرة استهدف مقر قوات دفاع الكيان الصهيوني في بئر السبع داخل الأراضي المحتلة

      رغم العدوان… مسيرات في إيران إحياءً لـ “يوم القدس العالمي”

      رغم العدوان… مسيرات في إيران إحياءً لـ “يوم القدس العالمي”