الثلاثاء   
   08 07 2025   
   12 محرم 1447   
   بيروت 18:48
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    وزارة الصحة: شهيدان و3 جرحى في حصيلة أولية للغارة “الإسرائيلية” على السيارة في العيرونية