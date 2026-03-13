الجمعة   
   13 03 2026   
   23 رمضان 1447   
   بيروت 09:49
    قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدينة الخيام في ظل ارتفاع وتيرة اصوات الرشقات الرشاشة الصادرة من داخل المدينة

      مراسل المنار: العدو استهدف فجر اليوم الجسر الواصل بين ضفتي نهر الليطاني في بلدة الزرارية ما ادى الى تدميره بالكامل

      مراسل المنار : استشهاد المواطنين هادي كنعان ومحمود عكرمة ناصيف جراء استهدافهما بصاروخ اطلقته مسيرة إسرائيلية في بلدة شبعا اثناء رعيهما الماشية

      مراسل المنار: غارتان للطيران الحربي المعادي على مدينة الهرمل

