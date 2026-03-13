الجمعة   
   13 03 2026   
   23 رمضان 1447   
   بيروت 05:58
    عاجل

    اعلام العدو: إصابة 58 شخصا إثر سقوط صاروخ على مبنى بالجليل

      غارة معادية من مسيرة في منطقة النبعة في بيروت

      عدوان إسرائيلي بغارة جوية استهدفت منطقة الجناح في العاصمة اللبنانية بيروت

      المُقاومة الإسلاميّة: استهدف مجاهدونا تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في في كسارة كفرجلعادي بصلية صاروخيّة

