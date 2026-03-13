الجمعة   
    المُقاومة الإسلاميّة: استهدف مجاهدونا تجمّعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في خلّة العصافير جنوب مدينة الخيام بصلية صاروخيّة

      المُقاومة الإسلاميّة: استهدف مجاهدونا تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في في كسارة كفرجلعادي بصلية صاروخيّة

      المُقاومة الإسلاميّة: استهدف مجاهدونا تجمّعًا لجنود العدوّ في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدوديّة بصلية صاروخيّة للمرّة الثانية

      المُقاومة الإسلاميّة: استهدف مجاهدونا تجمّعًا لجنود العدوّ في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدوديّة بصلية صاروخيّة للمرّة الثانية

      المقاومة الاسلامية : في إطار عمليّات يوم القدس، استهدف مجاهدونا بصليات صاروخيّة عند س 01:40 من الجمعة ، تجمّعًا لجنود الاحتلال قرب معتقل الخيام .

