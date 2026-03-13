الجمعة   
   13 03 2026   
   23 رمضان 1447   
   بيروت 02:53
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    اعلام العدو : دوي صفارات الإنذار جنوب الجولان وغربي طبريا وجنوب حيفا

      مواضيع ذات صلة

      ماكرون : مقتل جندي فرنسي جراء هجوم في أربيل بالعراق

      ماكرون : مقتل جندي فرنسي جراء هجوم في أربيل بالعراق

      صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها

      صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها

      القناة 12 الإسرائيلية: 10مصابين إثر استهداف مبنى في الجليل

      القناة 12 الإسرائيلية: 10مصابين إثر استهداف مبنى في الجليل