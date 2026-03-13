الجمعة   
   13 03 2026   
   23 رمضان 1447   
   بيروت 02:52
    عاجل

    هآرتس : للمرة الثالثة خلال ساعة صواريخ من إيران باتجاه شمال إسرائيل

      صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها

      القناة 12 الإسرائيلية: 10مصابين إثر استهداف مبنى في الجليل

      اعلام العدو | “القناة 12”: إصابة مباشرة لمبنى في “زرازير” و 7 جرحى في المكان

