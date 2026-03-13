الحرس الثوري : تمكنت منظومات الدفاع الجوي لجبهة المقاومة من إصابة طائرة التزود بالوقود من طراز “بوينغ KC-130 ، ما أدى إلى إسقاطها ومقتل أفراد طاقمها الستة.