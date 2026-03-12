الخميس   
    الحرس الثوري الايراني: في الموجة 43 من عملية “الوعد الصادق 4” تم استخدام صواريخ خرمشهر وقدر وعماد وخيبرشكن بالإضافة إلى طائرات مسيّرة تدميرية

      محادثات هاتفية بين بزشكيان ومودي حول أثر العدوان الأميركي الصهيوني على إيران

      المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في موقعي هضبة العجل وقِبل القمح شمالي مستوطنة كفاريوفال بصلية صاروخية

      مراسل المنار: الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي أغار على بلدة أنصار في قضاء النبطية جنوب لبنان

