    السيد الحوثي: العدو يسعى لفرض معادلة الاستباحة وأن يقبل بها أبناء الأمة في كل بلد ويكون اللوم على من لا يقبل بها

      التقرير اليومي لوحدة إدارة الكوارث: إجمالي عدد النازحين المسجلين ذاتيا بلغ 822600

      السيد الحوثي: الرد الإيراني دمر القواعد الأمريكية في المنطقة ونكل بها وألحق أضرارا كبيرة بالعدو الإسرائيلي ونكل به ولا يزال الرد قائما

      السيد الحوثي: يجب أن تسعى الأمة لتكون بمستوى القوة في مواجهة العدو الإسرائيلي والأمريكي

