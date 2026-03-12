الخميس   
    السيد الحوثي: على مدى 15 شهرا لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان ثم حينما قام حزب الله في هذه المرحلة بالرد يتجه اللوم إليه من الحكومة اللبنانية

      التقرير اليومي لوحدة إدارة الكوارث: إجمالي عدد النازحين المسجلين ذاتيا بلغ 822600

      السيد الحوثي: الرد الإيراني دمر القواعد الأمريكية في المنطقة ونكل بها وألحق أضرارا كبيرة بالعدو الإسرائيلي ونكل به ولا يزال الرد قائما

      السيد الحوثي: يجب أن تسعى الأمة لتكون بمستوى القوة في مواجهة العدو الإسرائيلي والأمريكي

