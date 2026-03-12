الخميس   
   12 03 2026   
   22 رمضان 1447   
   بيروت 20:38
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    القناة 12 الصهيونية عـن مـسـؤول عـسـكري إسـرائيلي كبير: خططنا لضرب حزب الله قبل أن تبدأ المعركة مع إيران وكنا نريد أن نقتل جميع القادة في مقراتهم

      مواضيع ذات صلة

      التقرير اليومي لوحدة إدارة الكوارث: إجمالي عدد النازحين المسجلين ذاتيا بلغ 822600

      التقرير اليومي لوحدة إدارة الكوارث: إجمالي عدد النازحين المسجلين ذاتيا بلغ 822600

      السيد الحوثي: الرد الإيراني دمر القواعد الأمريكية في المنطقة ونكل بها وألحق أضرارا كبيرة بالعدو الإسرائيلي ونكل به ولا يزال الرد قائما

      السيد الحوثي: الرد الإيراني دمر القواعد الأمريكية في المنطقة ونكل بها وألحق أضرارا كبيرة بالعدو الإسرائيلي ونكل به ولا يزال الرد قائما

      السيد الحوثي: يجب أن تسعى الأمة لتكون بمستوى القوة في مواجهة العدو الإسرائيلي والأمريكي

      السيد الحوثي: يجب أن تسعى الأمة لتكون بمستوى القوة في مواجهة العدو الإسرائيلي والأمريكي