    الحرس الثوري الايراني: مضيق هرمز سيبقى مغلقا

      مراسل المنار: غارة من طيران العدو الاسرائيلي استهدفت بلدة كوثرية السياد في جنوب لبنان

      مراسل المنار: استشهاد 3 مواطنين بغارة صهيونية استهدفت بلدة عين ابل في جنوب لبنان

      الحرس الثوري الايراني: استهدفنا بدقة أنظمة الدفاع المضادة للطائرات المسيرة “ليدز” ومخازن الطائرات المسيرة الصغيرة (القوارب المُسيَّرة عن بُعد) ومركز الدعم اللوجستي وخزانات الوقود ومراكز تجمع الجنود الأمريكيين الإرهابيين باستخدام مختلف الطائرات المسيرة الانتحارية والصواريخ الكروز والباليستية

