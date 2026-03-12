الحرس الثوري الايراني: نفذت القوة البحرية لحرس الثورة صباح اليوم هجومين متتاليين بالصواريخ والطائرات المسيرة على مقر الأسطول الخامس للإرهابيين الأمريكيين في ميناء “مينا سلمان”