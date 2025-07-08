الثلاثاء   
   08 07 2025   
   12 محرم 1447   
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    كتائب القسام: استهداف جرافة عسكرية “إسرائيلية” من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” الخميس الماضي شرق حي الشجاعية بمدينة غزة