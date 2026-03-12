الخميس   
   12 03 2026   
   22 رمضان 1447   
   بيروت 19:05
    عاجل

    العدو الاسرائيلي يهدد بقصف مبنى في منطقة زقاق البلاط بالعاصمة اللبنانية بيروت

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: غارة من طيران العدو الاسرائيلي استهدفت بلدة كوثرية السياد في جنوب لبنان

      مراسل المنار: استشهاد 3 مواطنين بغارة صهيونية استهدفت بلدة عين ابل في جنوب لبنان

      الحرس الثوري الايراني: مضيق هرمز سيبقى مغلقا

