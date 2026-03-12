الخميس   
   12 03 2026   
   22 رمضان 1447   
   بيروت 15:58
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    السيد الخامنئي: ضرباتنا القوية أخرجت العدو من وهم إمكانية السيطرة على وطننا وتجزئته

      مواضيع ذات صلة

      تقرير مصور | استهداف معمل لتصنيع الكبيس في بلدة قصرنبا

      تقرير مصور | استهداف معمل لتصنيع الكبيس في بلدة قصرنبا

      كتلة الوفاء للمقاومة: المواجهة المحتدمة اليوم تفتح مسارًا جديدًا سيبدأ معه عدّ عكسي باتجاه التحرر

      كتلة الوفاء للمقاومة: المواجهة المحتدمة اليوم تفتح مسارًا جديدًا سيبدأ معه عدّ عكسي باتجاه التحرر

      السيد الخامنئي: نطالب العدو بالتعويضات فإن امتنع فسنأخذ من أمواله بقدر ما نراه مناسبًا وإن لم يتيسر ذلك فسندمّر من ممتلكاته بالمقدار نفسه

      السيد الخامنئي: نطالب العدو بالتعويضات فإن امتنع فسنأخذ من أمواله بقدر ما نراه مناسبًا وإن لم يتيسر ذلك فسندمّر من ممتلكاته بالمقدار نفسه