    عربي وإقليمي

    بروفايل شخصية: قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران الشهيد السيّد علي خامنئي

      يقدم هذا الملف سيرة القائد المليئة بالجهاد والعطاء، متناولاً مراحل حياته منذ ولادته ونسبه، مروراً بطفولته ودراساته ومؤلفاته، وجهاده قبل الثورة بما في ذلك تشكيل الخلايا السرية وعمله في لجنة العلماء للإغاثة، والاعتقالات والنفي إلى إيرانشهر، ومشاركته في مجلس قيادة الثورة ومواجهته لمؤامرات المنافقين، وبثه أول مقال عبر الإذاعة الإسلامية، وحادثة الاغتيال وصلاة الجمعة التاريخية، وصولاً إلى جهاده بعد الثورة واهتمامه باللغة العربية وعلاقته الدائمة بالقرآن، وتنصيبه للقيادة، وصولاً إلى استشهاده الذي يشكل خاتمة مسيرة مليئة بالتضحيات في خدمة الثورة والجمهورية الإسلامية.

      قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران – الشهيد السيّد علي خامنئيتنزيل

      المصدر: مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير

