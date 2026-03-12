الخميس   
   12 03 2026   
   22 رمضان 1447   
   بيروت 12:51
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة

      مواضيع ذات صلة

      وكالة الطاقة الدولية: الحرب في الشرق الأوسط تتسبب في أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ

      وكالة الطاقة الدولية: الحرب في الشرق الأوسط تتسبب في أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ

      رئيس الجمهورية عرض مع صدي الإجراءات لضمان استقرار إمدادات الطاقة والمواد النفطية في الأسواق

      رئيس الجمهورية عرض مع صدي الإجراءات لضمان استقرار إمدادات الطاقة والمواد النفطية في الأسواق

      الحرس الثوري: نفذنا الموجة 41 ضد أهداف للعدو في “تل ابيب” والقدس وضد قواعد أميركية بأكثر من 100 صاروخ من طراز “خرمشهر”

      الحرس الثوري: نفذنا الموجة 41 ضد أهداف للعدو في “تل ابيب” والقدس وضد قواعد أميركية بأكثر من 100 صاروخ من طراز “خرمشهر”