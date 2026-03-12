مراسل المنار : 3 دبابات ميركافا معادية تقدمت صباحًا من جهة بركة بعثائيل شرق كفرشوبا ووصلت الى مقربة من المنازل و موقع الجيش اللبناني المخلى ونفذت عمليات اطلاق نار بإتجاه البلدة ثم انسحبت تحت غطاء مدفعي وقصف دخاني