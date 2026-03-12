الخميس   
    وزارة الصحة اللبنانية: العدوان بغارة جوية من العدو الاسرائيلي على منطقة عرمون أوقع 3 شهداء و جرح طفل

      اعتداء للاحتلال الإسرائيلي استهدف نازحين على شاطئ الرملة البيضاء في العاصمة بيروت

      وزارة الصحة اللبنانية: 8 شهداء و31 مصابا حصيلة العدوان الاسرائيلي على الرملة البيضاء في العاصمة بيروت

      اعلام المقاومة عن وسائل اعلام اسرائيلية : سقوط صاروخ بشكل مباشر في “هرتسيليا” وسط فلسطين المحتلة واصابات جرّاء التدافع .

