    لبنان | الأنباء الواردة تؤكد استهداف خيام للنازحين على شاطئ الرملة البيضا في قلب العاصمة بيروت وسقوط عدد من الشهداء والجرحى

      المقاومة الاسلامية : ضمن عمليّات العصف المأكول، استهدف مجاهدونا عند الساعة 00:30 من اليوم الخميس ، قاعدة بيت ليد (خاصة باللواءين الناحل والمظلّيين) بصلية من الصواريخ النوعيّة.

      مراسل المنار : شهداء وجرحى في غارة العدو الاسرائيلي على محلة الرملة البيضا في قلب العاصمة بيروت

      المقاومة الاسلامية : ضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، استهدفها مجاهدونا عند الساعة 00:45 من اليوم الخميس ، للمرّة الثانية مستوطنة نهاريا بصلية صاروخيّة وسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

