المقاومة الاسلامية : ضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 22:15 من مساء الأربعاء ، مستوطنة أفيفيم بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.