    المقاومة الاسلامية : ضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 22:15 من مساء الأربعاء ، مستوطنة أفيفيم بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

      المقاومة الاسلامية : ضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، استهدف مجاهدونا عند الساعة 23:15 الأربعاء ، مستوطنة شتولا بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

      ABC نيوز عن مصادر: الولايات المتحدة تواجه صعوبة كبيرة في إجلاء موظفيها من منشآت تابعة لها تحت القصف في العراق.

      المقاومة الاسلامية : ضمن عمليّات العصف المأكول، استهدف مجاهدونا عند الساعة 22:30 الأربعاء للمرّة الثانية، مستوطنة المطلّة بصلية صاروخيّة.

