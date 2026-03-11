المقاومة الإسلامية: ضمن سلسلة عمليات “العصف المأكول” استهدف مجاهدونا قاعدة حيفا البحرية وقاعدة طيرة الكرمل في مدينة حيفا المحتلة بصليات من الصواريخ النوعية