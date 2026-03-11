الأربعاء   
   11 03 2026   
   21 رمضان 1447   
   بيروت 22:53
    المقاومة الإسلامية: ضمن سلسلة عمليات “العصف المأكول” استهدف مجاهدونا مقر قيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي (قاعدة دادو) وقاعدة عين زيتيم شمال صفد المحتلة بصليات من الصواريخ النوعية

      الجيش الإيراني: إسقاط طائرتين مسيرتين من طراز “هيرون TP” في سماء طهران

      اعلام العدو: تسلل طائرات مسيرة فوق الجليل الاعلى

      مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف بلدة حانين ومنطقتي وادي السلوقي ووادي الحجير جنوب لبنان

