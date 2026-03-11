الأربعاء   
   11 03 2026   
   21 رمضان 1447   
   بيروت 19:44
    عاجل

    مراسل المنار: غارة من طيران العدو الاسرائيلي استهدفت بلدة برج الشمالي في جنوب لبنان

      بدء التحضير للتعليم عن بُعد في المدارس الرسمية بقرار من وزارة التربية والتعليم العالي

      اعلام العدو: إطلاق صواريخ من إيران نحو “إسرائيل”

      مراسل المنار: شهيد و5 جرحى وعدد من المفقودين جراء غارة صهيونية استهدفت بلدة شعث في البقاع

