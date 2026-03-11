الأربعاء   
    مراسل المنار: غارة من الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي استهدفت محلة مفرق بلدة معركة بالقرب من مستشفى جبل عامل شرق مدينة صور في جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      كشافة الإمام المهدي (عجّل الله فرجه).. سواعدُ إغاثةٍ وقلوبٌ تحتضن الجراح

      اعلام العدو: نائب قائد سرية في لواء جفعاتي أصيب بجروح خطيرة للغاية جراء صاروخ مضاد للدبابات في موقع جنوب لبنان منذ أيام وفقد أطرافه السفلية نتيجة الانفجار

      اعلام العدو: إطلاق صاروخ بركان نحو مستوطنة يفتاح

