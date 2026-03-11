اعلام العدو: نائب قائد سرية في لواء جفعاتي أصيب بجروح خطيرة للغاية جراء صاروخ مضاد للدبابات في موقع جنوب لبنان منذ أيام وفقد أطرافه السفلية نتيجة الانفجار