الثلاثاء   
   08 07 2025   
   12 محرم 1447   
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    حماس: بعد 640 يومًا من الحرب الاستئصالية تأكد للعالم فشل العدو في كسر إرادة غزة أو إخضاع مقاومتها