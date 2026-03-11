الأربعاء   
    المقاومة الإسلاميّة: استهدفنا موقع بلاط المُستحدث في جنوب لبنان بقذائف المدفعيّة

      روابط لمتابعة الاخبار العاجلة عبر قناة المنار

      مراسل المنار: مسيرة معادية استهدفت بلدة حناويه

      قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية: يجب على أي سفينة تنوي عبور مضيق هرمز الحصول على إذن رسمي من إيران

