    الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: نهنئ سماحة السيد آية الله السيد مجتبى علي الخامنئي بمناسبة اختياره قائداً للثورة الإسلامية في إيران

      مراسل المنار: مسيرة معادية استهدفت بلدة حناويه

      قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية: يجب على أي سفينة تنوي عبور مضيق هرمز الحصول على إذن رسمي من إيران

