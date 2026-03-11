بالفيديو… طهران تشيّع عدداً من الشهداء القادة في ميدان الثورة

شيّعت حشود ضخمة من الايرانيين، اليوم الأربعاء، قادتها العسكريين ومسؤوليها الذين استشهدوا خلال الحرب الحالية.

وذكرت مؤسسة حفظ آثار ونشر قيم الدفاع المقدس، التابعة لهيئة الأركان، في بيان رسمي أن “جنازات عدد من كبار قادة القوات المسلحة إضافة إلى مجموعة من شهداء الحرب ستنطلق بعد ظهر الأربعاء من ميدان الثورة باتجاه مقر معراج الشهداء في طهران.”

وبحسب التقارير، فإن من بين القادة الذين سيجري تشييعهم “اللواء عبدالرحيم موسوي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، اللواء محمد باكبور القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي شمخاني أمين مجلس الدفاع، اللواء الطيار عزيز نصيرزاده وزير الدفاع، الجنرال محمد شيرازي رئيس مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة”.

