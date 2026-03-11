الأربعاء   
   11 03 2026   
   21 رمضان 1447   
   بيروت 13:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    جموع غفيرة في العاصمة الايرانية طهران تشيع جثامين القاعدة الشهداء وعوائلهم الذين استشهدوا في العدوان الصهيو-أميركي

      مواضيع ذات صلة

      حرس الثوري الايراني: هدفنا إنهاء التهديد بشكل نهائي ولن نوقف الحرب إلا عندما يُرفع شبحها عن البلاد

      حرس الثوري الايراني: هدفنا إنهاء التهديد بشكل نهائي ولن نوقف الحرب إلا عندما يُرفع شبحها عن البلاد

      وزير الصحة تفقد عددا من مراكز الاستضافة في بيروت

      وزير الصحة تفقد عددا من مراكز الاستضافة في بيروت

      حرس الثورة الإسلامية: استهدفنا البنى التحتية الرئيسية للقاعدة الأميركية بميناء سلمان المرتبطة بـالأسطول الخامس للبحرية الأمريكية

      حرس الثورة الإسلامية: استهدفنا البنى التحتية الرئيسية للقاعدة الأميركية بميناء سلمان المرتبطة بـالأسطول الخامس للبحرية الأمريكية