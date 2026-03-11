اعلام العدو: أوقف الأردنيون تصدير الخضراوات الأساسية إلى إسرائيل لمدة عشرة أيام بهدف خفض أسعارها في البلاد وقد يؤدي هذا الإجراء إلى ارتفاع الأسعار في اسرائيل نتيجة للحرب وصعوبات الإمداد