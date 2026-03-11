الأربعاء   
   11 03 2026   
   21 رمضان 1447   
   بيروت 10:24
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: عشرة شهداء وخمسة جرحى حصيلة مجزرة تمنين التحتا وهم من التابعية السورية

      مواضيع ذات صلة

      وزارة الصحة: إصابة 4 مواطنين بجروح في الغارة التي استهدفت شقة في منطقة عائشة بكار ببيروت

      وزارة الصحة: إصابة 4 مواطنين بجروح في الغارة التي استهدفت شقة في منطقة عائشة بكار ببيروت

      العدو يصدر تهديداً جديداً لسكان ياطر والقليلة وكفرا وجبال البطم ومجدل زون والحنية في جنوب لبنان

      العدو يصدر تهديداً جديداً لسكان ياطر والقليلة وكفرا وجبال البطم ومجدل زون والحنية في جنوب لبنان

      مقر خاتم الأنبياء: استهداف البنك يسمح لنا باستهداف مؤسسات اقتصادية صهيونية وأمريكية بالمنطقة

      مقر خاتم الأنبياء: استهداف البنك يسمح لنا باستهداف مؤسسات اقتصادية صهيونية وأمريكية بالمنطقة