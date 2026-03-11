الأربعاء   
   11 03 2026   
   21 رمضان 1447   
   بيروت 10:24
    سي إن بي سي عن بيانات ملاحية: إيران أرسلت أكثر من 11 مليون برميل نفط عبر المضيق منذ بدء الحرب وكلها إلى الصين

      العدو يصدر تهديداً جديداً لسكان ياطر والقليلة وكفرا وجبال البطم ومجدل زون والحنية في جنوب لبنان

      مقر خاتم الأنبياء: استهداف البنك يسمح لنا باستهداف مؤسسات اقتصادية صهيونية وأمريكية بالمنطقة

      مقر خاتم الأنبياء: الكيان الصهيوني استهدف الليلة الماضية أحد البنوك الإيرانية

