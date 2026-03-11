الأربعاء   
   11 03 2026   
   21 رمضان 1447   
   بيروت 02:36
    مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي أغار على بلدة الشرقية في قضاء النبطية

      حرس الثورة : في المرحة 37 تم إطلاق أكبر كمية صواريخ “خرمشهر” ما فوق الثقيلة على طبقات متعددة متعددة وبشكل مستمر ضد القواعد الأمريكية والصهيونية

      اعلام العدو: سقوط شظايا صاروخية في منطقة اور عكيفا

      مراسل المنار: غارة معادية استهدفت خراج بلدة برغز

