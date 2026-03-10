المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: إطلاق منظومة الصواريخ الاستراتيجية القوية “قدر، عماد، خيبر وفتاح” في الموجة 34 أدخل ساحة المواجهة مع الأعداء مرحلة جديدة