    عراقجي: الغرض الوحيد من هذه الكذبة هو تبرير “عملية الخطأ الفادح” وهي مغامرة فاشلة دبرتها “إسرائيل” ودفع ثمنها دافعو الضرائب الأميركيون العاديون

      مواضيع ذات صلة

      المقاومة الإسلامية: مجاهدونا رصدوا قوة لجيش العدو الإسرائيلي تتقدم باتجاه منطقة الخانوق في بلدة عيترون الحدودية واستهدفوها بقذائف المدفعية وقد تبع ذلك اشتباكات مباشرة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وما زالت هذه الاشتباكات مستمرة حتى الآن

      قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الايراني: العدو سيواجه قريبا مفاجآت جديدة

      وزارة الخارجية الايرانية: عراقجي بحث مع نظيره الهندي تداعيات العدوان الاميركي الصهيوني على أمن الملاحة عبر مضيق هرمز

