    اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في اصبع الجليل بعد دخول طائرة مسيرة من لبنان

      اتصال هاتفي بين بزشكيان وبوتين بحث العدوان على ايران

      مراسل المنار: قوات العدو الاسرائيلي تتوغل مجددا في منطقة الخانوق في بلدة عيترون جنوب لبنان بغطاء مدفعي واطلاق رشقات غزيرة من الرشاشات

      مراسل المنار: غارة من الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي استهدفت مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان

