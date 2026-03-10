الثلاثاء   
   10 03 2026   
   20 رمضان 1447   
   بيروت 21:39
    استخبارات حرس الثورة الإسلامية في إيران: فرضنا معادلة قوة جديدة في مضيق هرمز وتم تأمين مصالح شعبنا فلا تفعلوا شيئا قد يمتد إلى الممرات الأخرى

      مراسل المنار: غارة من الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي استهدفت مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان

      مراسل المنار: استشهاد أم وابنها بغارة صهيونية على بلدة عدلون جنوب لبنان

      مراسل المنار: استشهاد رئيس بلدية جويا فوزي فواز وعضو المجلس البلدي عباس بعلبكي جراء بغارة صهيونية على البلدة

