    اعلام العدو: اصابة جنديين اسرائيليين بقصف صاروخي لحزب الله على نقطة للجيش الاسرائيلي جنوب لبنان

      مراسل المنار: قوات العدو الاسرائيلي تتوغل مجددا في منطقة الخانوق في بلدة عيترون جنوب لبنان بغطاء مدفعي واطلاق رشقات غزيرة من الرشاشات

      مراسل المنار: غارة من الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي استهدفت مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان

      مراسل المنار: استشهاد أم وابنها بغارة صهيونية على بلدة عدلون جنوب لبنان

