الثلاثاء   
   08 07 2025   
   12 محرم 1447   
   بيروت 11:09
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    أبو عبيدة: صمود شعبنا وبسالة مقاوميه الشجعان هما حصراً من يصنعان المعادلات ويرسمان معالم المرحلة القادمة