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   08 07 2025   
   12 محرم 1447   
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    كتائب القسام: لئن نجح العدو مؤخراً في تخليص جنوده من الجحيم بأعجوبة؛ فلربما يفشل في ذلك لاحقاً ليصبح في قبضتنا أسرى إضافيون