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   12 محرم 1447   
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    اذاعة جيش العدو: تحقيق أولي للجيش يكشف ان تفجير بيت حانون وقع اثنا تحرك كتيبتين ل”تطهير” المنطقة