الثلاثاء   
   08 07 2025   
   12 محرم 1447   
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    “يديعوت أحرونوت” العبرية: رئيس “الدولة” “إسحاق هرتسوغ” علّق على الكارثة التي حصلت في بيت حانون قائلاً: هذا نبأ مؤلم