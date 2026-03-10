الثلاثاء   
   10 03 2026   
   20 رمضان 1447   
   بيروت 14:23
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الخارجية الايرانية: الوزير عراقجي أبلغ نظيره التركي ان ايران لم تطلق اي مقذوفات باتجاه الاراضي التركية

      مواضيع ذات صلة

      حركة أمل تهنئ بإختيار مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الاسلامية الايرانية سماحة أية الله السيد مجتبى علي الخامنئي قائدا للثورة الإسلامية الإيرانية المباركة

      حركة أمل تهنئ بإختيار مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الاسلامية الايرانية سماحة أية الله السيد مجتبى علي الخامنئي قائدا للثورة الإسلامية الإيرانية المباركة

      لاريجاني رداً على تهديد ترامب: احذر أن تُزال!

      لاريجاني رداً على تهديد ترامب: احذر أن تُزال!

      حركة أمل تبارك اختيار السيد مجتبى الخامنئي قائدا للثورة الإسلامية الإيرانية

      حركة أمل تبارك اختيار السيد مجتبى الخامنئي قائدا للثورة الإسلامية الإيرانية