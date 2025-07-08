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   12 محرم 1447   
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    المتحدث باسم جيش العدو : الإعلان عن مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 14 آخرين خلال معركة شمال قطاع غزة