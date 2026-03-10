الثلاثاء   
    مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يستهدف المبنى المهدد في بلدة العباسية قضاء صور

      اعلام العدو: بطريقة غير مألوفة طُلب من وزراء الحكومة عدم نشر موعد اجتماع الحكومة أو الأماكن التي سيتوجهون إليها لإجراء محادثة سرية

      القناة 12 عن تقديرات أمنية صهيونية: حزب الله يحاول استنزاف الجبهة الداخلية بشكل أكبر

      مراسل المنار: قوة إسرائيلية معادية مؤلفة من عدد من الجرافات والدبابات تتقدم باتجاه منطقة عزراييل في أطراف كفرشوبا في ظل قصف مدفعي وفسفوري يستهدف أطراف البلدة

